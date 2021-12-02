Укр

Итальянские СМИ раскритиковали украинского футболиста

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Виктор Коваленко Новость обновлена 02 декабря 2021, 09:43
Виктор Коваленко

Коваленко провалил матч против "Интера".

"Специя", за которую выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, в матче 15-го тура Серии А потерпела поражения от "Интера" со счетом 0:2.

Украинец провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

Местное издание Calcio Spezia, разбирая ход встречи, раскритиковало Коваленко.

"Кажется, что он делает все, чтобы спрятаться от партнеров по команде, когда у них мяч. Он, тот, кто отвечает за геометрию и качество игры, но выглядит напуганным своим противником. Однозначно плохой матч", — резюмирует издание.

Коваленко летом перешел в аренду в "Специю" из "Аталанты", где не имеет постоянной игровой практики.

После 15 туров "Специя" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, находясь на грани от зоны вылета.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Дженоа" под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко продолжает проигрывать. В среду команду из Генуи разгромил "Милан" со счетом 3:0. Сам Шевченко считает, что виной всему большое число травмированных футболистов в составе.

Теги:
#ФК Интер (Милан) #Серия А #Виктор Коваленко #ФК Специя
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