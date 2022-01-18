Найкраща ліва нога Італії? Коваленко поставив "Мілан" на коліна (відео)

Українець допоміг своїй команді здолати "Россонері".

Український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко, якого нещодавно розкритикували ЗМІ, у матчі 22-го туру чемпіонату Італії проти "Мілана" оформив переможний асист.

Відповідне відео доступне на офіційному YouTube-каналі ліги.

"Мілан" не зумів удома обіграти аутсайдера ліги. Щобільше, під завісу поєдинку за рахунку 1:1 Коваленко видав ідеальний пас на Еммануеля Гьясі, який приніс "Спеції" сенсаційну перемогу. Додамо, що переможний гол команда Віктора провела на 96 хвилині, а українець вийшов на заміну на 79 хвилині. За "Мілан" у цьому поєдинку гол забив Рафаель Леау, ще одне взяття воріт на рахунку Кевіна Агудело.

Відео асиста Коваленка:

Повний відеоогляд матчу "Мілан" — "Спеція":

Додамо, що українець отримав високу оцінку — 7,0 від порталу whoscored за цю зустріч.

Віктор Коваленко отримав високий бал за гру із Міланом

Захисник "Кривбасу" Іван Зотько на сторінці Коваленка в Instagram натякнув, що Віктор має найкращу ліву ногу в Італії. Хавбек "Спеції" скромно зазначив, що найкраща ліва нога у Руслана Маліновського з "Аталанти".

Іван Зотько натякнув, що у Коваленка найкраща ліва нога в Італії

Зазначимо, "Спеція" зміцнила свої позиції у боротьбі за виживання. Команда Коваленка йде на 14-му місці із 22 очками в активі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Спеція" обіграла "Дженоа" у Серії А (0:1). Після цього генуезці звільнили Андрія Шевченка.