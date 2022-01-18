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Найкраща ліва нога Італії? Коваленко поставив "Мілан" на коліна (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Віктор Коваленко Новина оновлена 18 січня 2022, 09:28
Віктор Коваленко

Українець допоміг своїй команді здолати "Россонері".

Український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко, якого нещодавно розкритикували ЗМІ, у матчі 22-го туру чемпіонату Італії проти "Мілана" оформив переможний асист.

Відповідне відео доступне на офіційному YouTube-каналі ліги.

"Мілан" не зумів удома обіграти аутсайдера ліги. Щобільше, під завісу поєдинку за рахунку 1:1 Коваленко видав ідеальний пас на Еммануеля Гьясі, який приніс "Спеції" сенсаційну перемогу. Додамо, що переможний гол команда Віктора провела на 96 хвилині, а українець вийшов на заміну на 79 хвилині. За "Мілан" у цьому поєдинку гол забив Рафаель Леау, ще одне взяття воріт на рахунку Кевіна Агудело.

Відео асиста Коваленка:

Повний відеоогляд матчу "Мілан" — "Спеція":

Додамо, що українець отримав високу оцінку — 7,0 від порталу whoscored за цю зустріч.

Віктор Коваленко отримав високий бал за гру із Міланом
Віктор Коваленко отримав високий бал за гру із Міланом

Захисник "Кривбасу" Іван Зотько на сторінці Коваленка в Instagram натякнув, що Віктор має найкращу ліву ногу в Італії. Хавбек "Спеції" скромно зазначив, що найкраща ліва нога у Руслана Маліновського з "Аталанти".

Іван Зотько натякнув, що у Коваленка найкраща ліва нога в Італії
Іван Зотько натякнув, що у Коваленка найкраща ліва нога в Італії

Зазначимо, "Спеція" зміцнила свої позиції у боротьбі за виживання. Команда Коваленка йде на 14-му місці із 22 очками в активі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Спеція" обіграла "Дженоа" у Серії А (0:1). Після цього генуезці звільнили Андрія Шевченка.

Теги:
#Футбол #ФК Мілан #Серія А #Віктор Коваленко #ФК Спеція
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