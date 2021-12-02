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Італійські ЗМІ розкритикували українського футболіста

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Віктор Коваленко Новина оновлена 02 грудня 2021, 09:43
Віктор Коваленко

Коваленко провалив матч проти "Інтера"

"Спеція", за яку виступає український півзахисник Віктор Коваленко, у матчі 15-го туру Серії А зазнала поразки від "Інтера" з рахунком 0:2.

Українець провів на полі 64 хвилини, після чого його замінили.

Місцеве видання Calcio Spezia, розбираючи перебіг зустрічі, розкритикувало Коваленка.

"Здається, що він робить все, щоб сховатися від партнерів по команді, коли у них м’яч. Він той, хто відповідає за геометрію та якість гри, але виглядає наляканим своїм противником. Однозначно поганий матч", — резюмує видання.

Коваленко влітку перейшов в оренду до "Спеції" з "Аталанти", де не має постійної ігрової практики.

Після 15 турів "Спеція" посідає 17-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, перебуваючи на межі від зони вильоту.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Дженоа" під керівництвом українського фахівця Андрія Шевченка продовжує програвати. У середу команду з Генуї розгромив "Мілан" із рахунком 3:0. Сам Шевченко вважає, що виною всьому велика кількість травмованих футболістів у складі.

Теги:
#ФК Інтер (Мілан) #Серія А #Віктор Коваленко #ФК Спеція
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