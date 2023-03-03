Выпустили 14 пуль: в Аргентине расстреляли магазин семьи Месси

Преступники оставили послание футболисту

В Росарио, родном городе Лионеля Месси, двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин, принадлежащий семье жены футболиста Антонеллы Рокуццо. Ранее Месси подарил партнерам по сборной золотые айфоны.

По информации "Чемпионата", мужчины 14 раз выстрелили по зданию магазина и оставили надпись, сделанную углем и адресованную лично футболисту: "Месси, мы ждем тебя. Явкин — наркоторговец, он тебя не спасет".

Пабло Явкин — это действующий мэр Росарио. Местные власти расследуют произошедшее, мужчины могут быть замешаны в вымогательстве денег у Месси. В результате инцидента никто не пострадал, во время нападения супермаркет был закрыт, большая часть пуль попала в ставни.

Президент Аргентины Альберто Фернандес уже отреагировал на произошедшее.

"Мы многое делаем, но, очевидно, нужно будет сделать что-то еще, потому что в Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьезна", — заявил глава государства.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Международная федерация футбола признала Лионеля Месси лучшим игроком года.

Ранее мы писали, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси готов отказаться от подписания нового контракта с французским клубом, который рассчитан до лета 2023 года. Месси может стать одноклубником нашего Сергея Кривцова.