Випустили 14 куль: в Аргентині розстріляли магазин сім’ї Мессі

Злочинці залишили послання футболісту

У Росаріо, рідному місті Ліонеля Мессі, двоє чоловіків на мотоциклах розстріляли магазин, який належить родині дружини футболіста Антонелли Рокуццо. Раніше Мессі подарував партнерам по збірній золоті айфони.

За інформацією "Чемпіонату", чоловіки 14 разів вистрілили по будівлі магазину і залишили напис, зроблений вугіллям і адресований особисто футболісту: "Мессі, ми чекаємо на тебе. Явкін — наркоторговець, він тебе не врятує".

Пабло Явкін — це чинний мер Росаріо. Місцева влада розслідує подію, чоловіки можуть бути замішані у здирстві грошей у Мессі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, під час нападу супермаркет був закритий, більша частина куль потрапила у віконниці.

Президент Аргентини Альберто Фернандес вже відреагував на те, що сталося.

"Ми багато робимо, але, очевидно, потрібно буде зробити щось ще, тому що в Росаріо проблема насильства та організованої злочинності дуже серйозна", — заявив глава держави.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Міжнародна федерація футболу визнала Ліонеля Мессі найкращим гравцем року.

Раніше ми писали, що нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі готовий відмовитись від підписання нового контракту з французьким клубом, який розрахований до літа 2023 року. Мессі може стати одноклубником нашого Сергія Кривцова.