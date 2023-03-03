Роналду зрадив вагітній дружині? Блогерка розповіла про секс із футболістом

Після селфі футболіст нібито запросив дівчину до себе в номер

Нещодавно ми повідомляли, що гравець "ПСЖ" Ашраф Хакімі підозрюється у домаганні до дівчини. А тепер у сексуальний скандал влип Кріштіану Роналду.

Блогерка з Венесуели Джорджилая заявила, що рік тому вона мала секс із Кріштіану. На той момент збірна Португалії готувалася до стикових матчів ЧС-2022.

У готелі Джорджилая зустрілася з Роналду і сфотографувалася з футболістом. Після чого Кріштіану написав дівчині та запросив її у свій номер. За словами дівчини, у них був секс за взаємною згодою, пише The Sun.

"Коли прочитала повідомлення від Роналду, то подумала, що якщо я піду туди, ми просто поговоримо, може, я зможу зробити ще кілька фотографій. Я не думала, що в такій ситуації буде секс. Справа в тому, що це сталося. Це була згода з мого боку, але, незважаючи на це, я відчувала, що слава та влада Кріштіану Роналду маніпулюють мною", — сказала Джорджилая.

Якщо вірити блогерці, то Роналду зрадив свою цивільну дружину Джорджину Родрігес, яка на той момент була вагітною. Представник футболіста вже назвав слова дівчини брехнею.

На Джорджилаю в Instagram підписано близько 200 тисяч людей. Вона публікує дуже відверті знімки.

Раніше ми писали, що у Катарі Джорджина Родрігес не зовсім розібралася з місцевими порядками і може бути оштрафована за порушення закону про пристойність.