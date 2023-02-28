Відправив дружину на курорт і заліз у труси інший: зірка збірної Марокко потрапив у сексуальний скандал

Ашраф Хакімі одружений з популярною іспанською актрисою

Футбольний світ ще не перестав обговорювати Дані Алвеса, якому загрожує 12 років за визначення, як привід для розмов дав гравець Ашраф Хакімі.

На нещодавньому ЧС-2022 збірна Марокко грала у матчі за бронзові медалі, а лідером тієї команди був захисник "ПСЖ" Хакімі.

Як пише Le Parisien, якась дівчина звернулася до поліції, де розповіла про інцидент з футболістом.

З Ашрафом вони познайомилися в соцмережах. Футболіст запросив її додому і там почав чіплятися до неї. Нібито Хакімі поцілував дівчину в губи, а потім підняв одяг і поцілував у груди, торкався статевих органів руками, незважаючи на протести. Дівчині вдалося вирватися та втекти.

Цікаво, що Ашраф Хакімі одружений та має двох дітей. Під час ЧС-2022 у Марокко критикували дружину футболіста через те, що вона не носить хіджаб.

Ашраф із дружиною

Хіба Абук – іспанська актриса туніського походження, переважно знімається у серіалах. Їй 36 років, а Ашрафу — 24.

У соціальних мережах Хіба публікує знімки із Дубая, де вона відпочиває з дітьми. Виходить, що футболіст відправив дружину на курорт і вирішив розважитися із іншими жінками.

Нагадаємо, що сина ексфорварда "Шахтаря" підозрюють у груповому зґвалтуванні.