Отправил жену на курорт и залез в трусы другой: звезда сборной Марокко попал в сексуальный скандал

Ашраф Хакими женат на популярной испанской актрисе

Футбольный мир еще не перестал обсуждать Дани Алвеса, которому грозит 12 лет за изначилование, как повод для разговоров дал игрок Ашраф Хакими.

На недавнем ЧМ-2022 сборная Марокко играла в матче за бронзовые медали, а лидером той команды был защитник "ПСЖ" Хакими.

Как пишет Le Parisien, некая девушка обратилась в полицию, где рассказала об инциденте с футболистом.

С Ашрафом они познакомились в соцсетях. Футболист пригласил ее домой и там начал к ней приставать. Якобы, Хакими поцеловал девушку в губы, а затем поднял одежду и поцеловал в грудь, касался половых органов руками, несмотря на протесты. Девушке удалось вырваться и убежать.

Интересно, что Ашраф Хакими женат и имеет двоих детей. Во время ЧМ-2022 в Марокко критиковали жену футболиста из-за того, что она не носит хиджаб.

Ашраф с женой

Хиба Абук — испанская актриса тунисского происхождения, преимущественно снимается в сериалах. Ей 36 лет, а Ашрафу — 24.

В социальных сетях Хиба публикует снимки из Дубая, где она отдыхает с детьми. Выходит, что футболист отправил жену на курорт и решил развлечься с другими женщинами.

Напомним, что сына экс-форварда "Шахтера" подозревают в групповом изнасиловании.