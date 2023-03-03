Роналду изменил беременной жене? Блогерша рассказала о сексе с футболистом

После селфи футболист, якобы, пригласил девушку к себе в номер

Недавно мы сообщали, что игрок "ПСЖ" Ашраф Хакими подозревается в домогании к девушке. А теперь в сексуальный скандал влип Криштиану Роналду.

Блогерша из Венесуэлы Джорджилая заявила, что год назад у нее был секс с Криштиану. В тот момент сборная Португалии готовилась к стыковым матчам ЧМ-2022.

В гостинице Джорджилая встретилась с Роналду и сфотографировалась с футболистом. После чего Криштиану написал девушке и пригласил ее в свой номер. По словам девушки, у них был секс по обоюдному согласию, пишет The Sun.

"Когда прочитала сообщение от Роналду, то подумала, что если я пойду туда, мы просто поговорим, может я смогу сделать еще несколько фотографий. Я не думала, что в такой ситуации будет секс. Дело в том, что это произошло. Это было согласие с моей стороны, но, несмотря на это, я чувствовал, что слава и власть Криштиану Роналду манипулируют мной", – сказала Джорджилая.

Если верить блогерше, то Роналду изменил своей гражданской жене Джорджине Родригес, которая на тот момент была беременной. Представитель футболиста уже назвал слова девушки ложью.

На Джорджилаю в Instagram подписано около 200 тысяч человек. Она публикует очень откровенные снимки.

Ранее мы писали, что в Катаре Джорджина Родригес не совсем разобралась с местными порядками и может быть оштрафована за нарушение закона о приличии.