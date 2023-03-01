Роналду выиграл первую награду в Саудовской Аравии

Форварда назвали лучшим игроком месяца

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду в последнем матче забил три гола за тайм. Всего за месяц он стал лидером своей новой команды. На его на счету уже восемь голов и две результативные передачи в шести матчах.

Игру португальца отметили специалисты и Криштиану получил первую индивидуальную награду в Саудовской Аравии. Он стал лучшим игроком чемпионата по итогам февраля, сообщается в Twitter "Аль-Насра".

На данный момент "Аль-Наср" единолично занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, что в одном из поединков "Аль-Насра" саранча буквально атаковала стадион. Насекомые были на трибунах и на поле. Роналду в том поединке забил четыре гола.

Кстати, прошлой осенью была информация, что Криштиану купил в Португалии дом за 18 млн евро. Это самая дорогая недвижимость во всей Португалии. А теперь стало известно, что Роналду продает свой шикарный дом возле Манчестера.

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