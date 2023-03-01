Роналду виграв першу нагороду у Саудівській Аравії

Форварда назвали найкращим гравцем місяця

Португальський нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду в останньому матчі забив три голи за тайм. Лише за місяць він став лідером своєї нової команди. На його рахунку вже вісім голів і дві результативні передачі у шести матчах.

Гру португальця відзначили фахівці і Кріштіану отримав першу індивідуальну нагороду в Саудівській Аравії. Він став найкращим гравцем чемпіонату за підсумками лютого, повідомляється в Twitter "Аль-Насра".

На даний момент "Аль-Наср" одноосібно посідає перше місце у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що в одному з поєдинків "Аль-Насра" сарана буквально атакувала стадіон. Комахи були на трибунах та на полі. Роналду у тому поєдинку забив чотири голи.

До речі, минулої осені була інформація, що Кріштіану купив у Португалії будинок за 18 млн євро. Це найдорожча нерухомість у всій Португалії. А тепер стало відомо, що Роналду продає свій шикарний будинок біля Манчестера.

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