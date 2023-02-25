Що робить цей хлопець! Роналду забив три голи за тайм (відео)

"Аль-Наср" посідає перше місце у турнірній таблиці

Завершився матч 18 туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому "Аль-Наср" у гостях впевнено обіграв "Дхамк". Усі голи забив Кріштіану Роналду. Раніше португальцю відмовилися потиснути руку під час матчу.

"Аль-Наср" здобув перемогу з рахунком — 3:0. На 17-й хвилині після перегляду відеоповтору було призначено пенальті, який реалізував Роналду. Через п’ять хвилин португальський нападник оформив дубль, а на 44 хвилині відзначився втретє, довівши рахунок до розгромного.

"Аль-Наср" набрав 43 очки у 18 матчах чемпіонату Саудівської Аравії цього сезону. Клуб очолює турнірну таблицю, випереджаючи "Аль-Іттіхад", що йде другим, на два очки.

Нагадаємо, що в одному з поєдинків "Аль-Насра" сарана буквально атакувала стадіон. Комахи були на трибунах та на полі. Роналду у тому поєдинку забив чотири голи.

До речі, минулої осені була інформація, що Кріштіану купив у Португалії будинок за 18 млн євро. Це найдорожча нерухомість у всій Португалії. А тепер стало відомо, що Роналду продає свій шикарний будинок біля Манчестера.

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