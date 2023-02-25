Что вытворяет этот парень! Роналду забил три гола за тайм (видео)

"Аль-Наср" занимает первое место в турнирной таблице

Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" в гостях уверенно обыграл "Дхамк". Все голы забил Криштиану Роналду. Ранее португальцу отказались пожать руку во время матча.

"Аль-Наср" добыл победу со счетом — 3:0. На 17-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал Роналду. Спустя пять минут португальский нападающий оформил дубль, а на 44-й минуте отличился в третий раз, доведя счет до разгромного.

"Аль-Наср" набрал 43 очка в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии нынешнего сезона. Клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым "Аль-Иттихад" на два очка.

Напомним, что в одном из поединков "Аль-Насра" саранча буквально атаковала стадион. Насекомые были на трибунах и на поле. Роналду в том поединке забил четыре гола.

Кстати, прошлой осенью была информация, что Криштиану купил в Португалии дом за 18 млн евро. Это самая дорогая недвижимость во всей Португалии. А теперь стало известно, что Роналду продает свой шикарный дом возле Манчестера.

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