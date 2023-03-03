Окупанти хотіли викрасти родину футболіста збірної України

Сім’я гравця пережила російську окупацію у Херсоні

Захисник "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв розповів, що під час окупації Херсона російські військові хотіли викрасти родину півзахисника "Спеції" та головної команди країни Віктора Коваленка, який виступає в чемпіонаті Італії.

Відповідний коментар Караваєва можна переглянути у фільмі "Гра незламних", доступному на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ). Олександр вважає, що окупанти шукали родичів Коваленка, щоб викрасти їх, а потім вимагати викупу.

"Був такий випадок, що окупанти приходили у двір, де жив Коваленко. Вони питали у сусідів, де проживає родина Коваленка. Я так розумію, вони хотіли їх викрасти та вимагати викупу", — сказав Караваєв.

Караваєв та Коваленко є уродженцями Херсона. У листопаді 2022 року ЗСУ звільнили обласний центр.

Нагадаємо, у збірної України нарешті з’явився новий головний тренер. Посаду із приставкою в.о. одержав Руслан Ротань. Саме під його керівництвом головна команда країни проведе ключовий матч відбору на Євро-2024 проти команди Англії.