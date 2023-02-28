У збірної України з’явився новий тренер, він тренує одночасно три команди

Головна команда країни незабаром розпочне свій шлях на чемпіонат Європи

У вівторок, 28 лютого, у збірної України з футболу, яка в березні має стартувати у відборі на Євро-2024, нарешті з’явився наставник.

Виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України був призначений український фахівець Руслан Ротань. Про це повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу (УАФ).

Примітно, що Ротань є одночасно тренером одразу трьох команд: збірної України, збірної України U-21 та ФК "Олександрія".

За інформацією джерела, Виконком УАФ на пропозицію Комітету національних збірних команд УАФ затвердив Ротаня на цю посаду. Угода з тренером діятиме до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, переговори з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.

Очікується, що Ребров залишить ФК "Аль-Айн" після закінчення сезону та підпише контракт з УАФ терміном до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Нагадаємо, ФІФА випадково розсекретило ім’я нового головного тренера збірної України, опублікувавши результати голосування премії The Best FIFA Awards. До речі, найкращим футболістом світу за підсумками минулого року став Ліонель Мессі. З іншими переможцями можна ознайомитись у нас на сайті.