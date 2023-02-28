Рус

ФІФА випадково викрила ім’я нового головного тренера збірної України. Це не Ребров

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
568
Шевченка та Ротань Новина оновлена 28 лютого 2023, 09:27
Шевченка та Ротань. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Він повезе "синьо-жовтих" на "Вемблі"

У Парижі завершилася церемонія нагородження найкращих футболістів світу The Best FIFA Awards.

Серед інших, було названо найкращого гравця та тренера 2022 року. За них голосували головні тренери з усіх національних збірних. Україна залишилася без наставника після того, як з Олександром Петраковим не було продовжено контракт. То хто тепер керманич "синьо-жовтих"?

Як пише "Футбол 24", у голосуванні Україну у статусі тренера національної команди представляв Руслан Ротань.

Він обрав трійку найкращих гравців 2022 року: Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Карім Бензема. Серед наставників, за його версією, найкращим був Карло Анчелотті, а друге та третє місця дісталися Хосепу Гвардіолі та Ліонелю Скалоні.

Цікаво, що УАФ і досі не оголосила Руслана Ротаня головним тренером збірної України. Вже 26 березня на "синьо-жовтих" чекає поєдинок проти Англії на "Вемблі" в рамках відбору на Євро-2024.

Раніше було багато розмов, що національну команду очолить Сергій Ребров. Але у нього чинний контракт із клубом "Аль-Айн", який не хоче відпускати українця. Ротань же працює головним тренером "Олександрії" та молодіжної збірної України.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Руслан Ротань