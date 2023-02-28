ФІФА випадково викрила ім’я нового головного тренера збірної України. Це не Ребров

Він повезе "синьо-жовтих" на "Вемблі"

У Парижі завершилася церемонія нагородження найкращих футболістів світу The Best FIFA Awards.

Серед інших, було названо найкращого гравця та тренера 2022 року. За них голосували головні тренери з усіх національних збірних. Україна залишилася без наставника після того, як з Олександром Петраковим не було продовжено контракт. То хто тепер керманич "синьо-жовтих"?

Як пише "Футбол 24", у голосуванні Україну у статусі тренера національної команди представляв Руслан Ротань.

Він обрав трійку найкращих гравців 2022 року: Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Карім Бензема. Серед наставників, за його версією, найкращим був Карло Анчелотті, а друге та третє місця дісталися Хосепу Гвардіолі та Ліонелю Скалоні.

Цікаво, що УАФ і досі не оголосила Руслана Ротаня головним тренером збірної України. Вже 26 березня на "синьо-жовтих" чекає поєдинок проти Англії на "Вемблі" в рамках відбору на Євро-2024.

Раніше було багато розмов, що національну команду очолить Сергій Ребров. Але у нього чинний контракт із клубом "Аль-Айн", який не хоче відпускати українця. Ротань же працює головним тренером "Олександрії" та молодіжної збірної України.