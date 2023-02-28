ФИФА случайно раскрыла имя нового главного тренера сборной Украины. Это не Ребров

Он повезет "сине-желтых" на "Уэмбли"

В Париже завершилась церемония награждения лучших футболистов мира The Best FIFA Awards.

Среди прочих, были названы лучший игрок и тренер 2022 года. За них голосовали главные тренеры всех национальных сборных. Украина осталась без наставника после того, как с Александром Петраковым не был продлен контракт. То кто теперь рулевой "сине-желтых"?

Как пишет "Футбол 24", в голосовании Украину в статусе тренера национальной команды представлял Руслан Ротань.

Он выбрал тройку лучших игроков 2022 года: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Карим Бензема. Среди наставников, по его версии, лучшим был Карло Анчелотти, а второе и третье места достались Хосепу Гвардиоле и Лионелю Скалони.

Интересно, что УАФ до сих пор не объявила Руслана Ротаня главным тренером сборной Украины. Уже 26 марта "сине-желтых" ждет поединок против Англии на Уэмбли в рамках отбора на Евро-2024.

Ранее было много разговоров, что национальную команду возглавит Сергей Ребров. Но у него действующий контракт с клубом "Аль-Айн", который не хочет отпускать украинца. Ротань же работает главным тренером "Александрии" и молодежной сборной Украины.