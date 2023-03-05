Сексизм у "Динамо": футболіст звинуватив жінок у провалі команди

Гравець був вкрай незадоволений суддівством

Нападник київського "Динамо" Владислав Ванат розкритикував роботу арбітра матчу 16-го туру УПЛ проти "Інгульця" (0:2) Катерини Монзуль.

Відповідний коментар Ваната доступний на офіційному сайті "Біло-синіх". Футболіст натякнув, що жінки не повинні працювати на чоловічих змаганнях, адже у топчемпіонатах судять лише чоловіки. Хоча Монзуль має досвід суддівства в матчах чоловічих команд на міжнародному рівні.

- У вас був один дуже хороший момент. Після нього виникли суперечки, чи доторкнувся до м’яча голкіпер. На вашу думки, що там було?

- Воротар "Інгульця" у тому моменті врятував свою команду, тож це мав бути кутовий. Я підняв трішки м’яч і він його зачепив. Загалом, я не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме у матчах "Динамо".

У мережі зазначили, що Ванату слід вибачитись після таких слів.

Додамо, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу також був незадоволений суддівством.

"Варто відзначити, що обидва м’ячі були забиті після грубих помилок арбітрів. І під час першого взяття воріт був фол – суперник зіграв не у м’яч, а у нашого гравця. При другому взятті воріт була гра рукою. Такі самі фоли в інший бік арбітр фіксувала. Неправильне трактування епізодів призвела до двох голів "Інгульця", а також спричинила нервозність наших гравців, які почали сваритися з арбітром", — заявив після матчу Луческу.

Раніше повідомлялося, що "динамівець" феєрить на великому міжнародному турнірі. Нагадаємо, Біло-сині предметно цікавляться форвардом збірної Румунії.