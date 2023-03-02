"Динамівець" вивів збірну до півфіналу міжнародного турніру (відео)

Збірна Сенегалу U-20 пройшла до 1/2 фіналу юнацького Кубка африканських націй (КАН)

Вінгер київського "Динамо" Самба Діалло продовжує феєрити на юнацькому Кубку африканських націй U-20.

Про це повідомляє пресслужба Біло-Синіх на своєму офіційному сайті. Леви теранги перемогли у чвертьфіналі КАН-2023 (U-20) команду Беніна (1:0).

Команда Сенегалу продовжила свою переможну серію на турнірі, здобувши перемогу з мінімальним рахунком. Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок форвард київського "Динамо" Діалло. На 51-й хвилині Самба у стрибку головою замкнув навіс Ламіна Камара.

Повне відео матчу Сенегал U-20 — Бенін U-20:

Нагадаємо, успішні дії "динамівця" допомогли сенегальцям набрати 9 очок на груповому етапі. у півфіналі Сенегал зустрінеться з переможцем пари Конго – Туніс. Ця гра відбудеться 3 березня.

Раніше київське "Динамо" відправило в оренду форварда, а уболівальники були в захваті від трансферу.

Зазначимо, на зборах у Туреччині кияни зіграли товариський матч проти "Ауди" (3:0) із Латвії. Примітно, що перед грою "Динамо" поставило ультиматум супернику, щоби латвійська команда прибрала зі складу російського гравця.