Колишній гравець "Динамо" Київ отримав нагороду ФІФА: він урятував життя супернику (відео)

Лука Лочошвілі отримав приз Fair Play

Грузинський захисник "Кремонезе" Лука Лочошвілі отримав нагороду FIFA The Best Fair Play за те, що врятував гравця суперника під час матчу.

Це сталося, коли Лочошвілі виступав за "Вольфсберг" у чемпіонаті Австрії. Під час зустрічі футболіст "Аустрії" Георг Тейгл знепритомнів після зіткнення, а Лочошвілі став першим, хто надав йому допомогу, не дозволивши проковтнути язик.

Цікаво, що раніше 24-річний Лука Лочошвілі був на контракті київського "Динамо" з 2017 до 2020 року. Проте не провів за киян жодного офіційного матчу. Натомість тепер грає в італійській Серії А. "Кремонезе" купив захисника "Вольфсберга" за півтора мільйони євро.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилося відео, на якому український футболіст знімає прапор росії з флагштока в Туреччині. Раніше повідомлялося, що нападник київського "Динамо" та молодіжної збірної України Владислав Ванат викинув прапорці росії на смітник в аеропорту Вірменії на очах здивованих росіян.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.