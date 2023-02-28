Бывший игрок "Динамо" Киев получил награду ФИФА: он спас жизнь сопернику (видео)

Лука Лочошвили получил приз Fair Play

Грузинский защитник "Кремонезе" Лука Лочошвили получил награду FIFA The Best Fair Play за то, что спас игрока соперника во время матча.

Это случилось, когда Лочошвили выступал за "Вольфсберг" в чемпионате Австрии. По ходу встречи футболист "Аустрии" Георг Тейгл потерял сознание после столкновения, а Лочошвили стал первым, кто оказал ему помощь, не позволив проглотить язык.

Интересно, что ранее 24-летний Лука Лочошвили был на контракте киевского "Динамо" с 2017 по 2020 год. Однако не провел за киевлян ни одного официального матча. Зато теперь играет в итальянской Серии А. "Кремонезе" купил защитника "Вольфсберга" за полтора миллиона евро.

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