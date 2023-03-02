"Динамовец" вывел сборную в полуфинал международного турнира (видео)

Сборная Сенегала U-20 прошла в 1/2 финала юношеского Кубка африканских наций (КАН)

Вингер киевского "Динамо" Самба Диалло продолжает феерить на юношеском Кубке африканских наций U-20.

Об этом сообщает пресс-служба Бело-синих на своем официальном сайте. Львы теранги победили в четвертьфинале КАН-2023 (U-20) команду Бенина (1:0).

Команда Сенегала продолжила свою победную серию на турнире, одержав победу с минимальным счетом. Единственный гол во встрече записал на свой счет форвард киевского "Динамо" Диалло. На 51-й минуте Самба в прыжке головой замкнул навес Ламина Камара.

Полное видео матча Сенегал U-20 — Бенин U-20:

Напомним, успешные действия "динамовца" помогли сенегальцам набрать 9 очков на групповом этапе. в полуфинале Сенегал встретится с победителем пары Конго – Тунис. Эта игра состоится 3 марта.

Ранее киевское "Динамо" отправило в аренду форварда, а болельщики были в восторге от трансфера.

Отметим, на сборах в Турции киевляне сыграли товарищеский матч против "Ауды" (3:0) из Латвии. Примечательно, что перед игрой "Динамо" поставило ультиматум сопернику, чтобы латвийская команда убрала из состава российского игрока.