Президент бразильского клуба полез драться с арбитрами и получил флажком в глаз (видео)

Руководитель "Сержипи" был недоволен итогом кубковой игры

Президент бразильского клуба "Сержипи" Эрнан Сена после финального свистка матча его клуба с "Ботафого" в 1/64 финала Кубка Бразилии выбежал на поле и напал на арбитров. Ранее матч во Львове завершился побоищем.

Кубковая встреча завершилась вничью — 1:1. Гостевая команда прошла в следующую стадию. Счет в первом тайме открыл защитник "Сержипи" Аугусто Потигуар. Футболисты "Ботафого" забили ответный гол, который позволил им пройти дальше, только на десятой компенсированной минуте. Отличился защитник Адриэлсон.

Сразу после финального свистка Эрнан Сена оказался на поле, побежал на судейскую бригаду и нанес несколько ударов судьям. Один из боковых арбитров в ответ разбил флажком очки президенту "Сержипи". Он покидал поле с кровью на лице.

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