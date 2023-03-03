Президент бразильського клубу поліз битися з арбітрами та отримав прапорцем у око (відео)

Керівник "Сержипі" був незадоволений підсумком кубкової гри

Президент бразильського клубу "Сержипі" Ернан Сена після фінального свистка матчу його клубу з "Ботафого" у 1/64 фіналу Кубка Бразилії вибіг на поле та напав на арбітрів. Раніше матч у Львові завершився побоїщем.

Кубкова зустріч завершилася внічию – 1:1. Гостьова команда пройшла у наступну стадію. Рахунок у першому таймі відкрив захисник "Сержипі" Аугусто Потігуар. Футболісти "Ботафого" забили гол у відповідь, який дозволив їм пройти далі, лише на десятій компенсованій хвилині. Відзначився захисник Адріелсон.

Відразу після фінального свистка Ернан Сена опинився на полі, побіг на суддівську бригаду і завдав кілька ударів суддям. Один із бокових арбітрів у відповідь розбив прапорцем окуляри президенту "Сержипі". Він залишав поле з кров’ю на обличчі.

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