Останнє бажання Пеле: про що мріяв король футболу перед смертю

Бразилець хотів, щоб Мессі став чемпіоном світу

Келі Насіменту, дочка легендарного бразильського нападаючого Пеле, розповіла, що її батько хотів, щоб чемпіонат світу 2022 року виграла збірна Аргентини та Ліонель Мессі. Нагадаємо, що у фіналі аргентинці обіграли збірну Франції.

"Коли Бразилія програла Хорватії, моєму батькові стало набагато гірше. Усі хотіли, щоб Бразилія виграла кубок для мого батька! Але мій тато розумів футбол краще, ніж більшість. Він знав, що виграти може будь-яка команда, і саме за це він і любив цю чудову гру.

Після вильоту Бразилії всі, хто заходив у палату до нього, казали: "Як справи, Пеле? Як ти? Аби не Аргентина!"

Він же відповів: "Аргентина має виграти! Кубок повинен дістатись Південній Америці, і Мессі заслужив на це".

Ми всі думали: "Як?! Жах! Аргентина?" А він казав: "Так, Мессі на це заслуговує". Він уже не міг дивитись телевізор під час фіналу, але зрозумів, що Аргентина перемогла і Мессі зумів підняти кубок. Пеле був щасливий", — написала Келі Насіменту в Instagram.

Аргентина стала чемпіоном світу 18 грудня. Пеле помер 29 грудня після тривалої боротьби із раком. Короля футболу поховали в Сан-Паулу на унікальному цвинтарі.