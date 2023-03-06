Вболівальники влаштували футболістам пекло в Туреччині: кидалися петардами та ножами (відео)

Фанати накинулися на гравців із курдського міста

Матч другого дивізіону чемпіонату Туреччини між клубами "Бурсаспор" та "Амедспор" перетворився на справжнє пекло для команди гостей. "Амедспор" представляє місто Діарбекір, де мешкає курдська більшість. Це і спричинило конфлікт. Раніше президент бразильського клубу поліз битися з арбітрами.

Як повідомляє The Sun, під час матчу фанати "Бурсаспора" розгорнули транспаранти із зображенням Махмута Йилдирима — таємного агента турецької розвідки, який активно боровся з Робочою партією Курдистану.

Коли гравці "Амедспор" виходили на поле, уболівальники господарів поля скандували: "Герої не вмирають! Батьківщина неподільна!", "Я щасливий, що я турок".

Потім футболістів "Амедспору" почали закидати різними предметами. У хід пішли пляшки із водою, петарди, ножі. Деякі гравці зазнали серйозних травм. Що цікаво, арбітр не зупиняв зустріч навіть коли сторонні предмети влучали у футболістів "Амедспору".

До речі, раніше в Туреччині побилися російські та українські хокеїсти. Ми також повідомляли, що футболіст збірної України Данило Сікан побив росіянина у турецькому готелі.