Петраков вызвал в сборную футболистов из чемпионата россии

Украинец будет работать с игроками из рф

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков, который работает с этой командой с середины января, назвал список футболистов из иностранных клубов, вызванных на сбор перед матчем квалификации на чемпионат Европы-2024 против Турции.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении. В списке есть игроки, который выступают в чемпионате россии.

Сразу четверо игроков были вызваны из рф: Наир Тикнизян ("Локомотив"), Хорен Байрамаян ("Ростов") Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"). Примечательно, что у Тикнизяна есть российский паспорт. Он даже выступал за молодежную и юношескую сборные рф.

Игра Армения – Турция пройдет 25 марта в Ереване.

Напомним, Петраков за работу с командой Армении будет получать в три раза больше, чем в сборной Украины. Примечательно, что по информации известного спортивного журналиста Виктора Вацко, Александр выбирал состав сборной Украины на матч отбора на Евро-2024 с Англией (26 марта). К слову, недавно была опубликована заявка нашей команды на эту встречу.