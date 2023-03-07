Мбаппе подарил футболку сопернику, у которого умерла дочь

Лидер "ПСЖ" поддержал игрока "Нанта"

В 26-м туре чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" встречался с "Нантом". В составе гостей сыграл Игнатиус Ганаго, у которого месяц назад случилась страшная трагедия. Он потерял дочь.

Дочери Ганаго было всего пять лет, она тяжело болела и умерла в начале февраля этого года. Игнатиус узнал, что девочке стало хуже, и сразу же вылетел в Камерун, на родину, чтобы поддержать ребенка. Из-за этого он даже пропустил матч против "Ювентуса" в Лиге Европы. Но 23-летний форвард "Нанта" не успел – его дочь скончалась, когда он находился на половине пути домой, сообщает сайт Kick.

"ПСЖ" обыграл "Нант" — 4:2, а Килиан Мбаппе установил историческое достижение – побил рекорд результативности клуба. После встречи Мбаппе не торопился в раздевалку, он дождался Ганаго в подтрибунном помещении. Килиан отдал Игнатиусу Ганаго футболку, в которой побил рекорд и забил 201-й мяч за "Пари Сен-Жермен".

Ранее была информация, что форварда "ПСЖ" Лионеля Месси могут пригласить в Саудовскую Аравию. "Аль-Хилаль" готов платить аргентинцу 300 млн долларов.