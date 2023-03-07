Бавария - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первую игру выиграла "Бавария"

Суперматч в Лиге чемпионов пройдет в Мюнхене 8 марта. Встречаются "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала турнира.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию матча "Бавария" — "ПСЖ" с видеоповторами голов.

Первый матч

В Париже с Месси, Неймаром и Мбаппе в составе "ПСЖ" выглядел довольно блекло. Немцы выиграли благодаря голу Комана — 1:0.

История встреч

Без учета противостояния в нынешнем сезоне, в Лиге чемпионов команды провели между собой 11 матчей. 6 побед у "ПСЖ", 5 — у "Баварии". Разница мячей — 15:15.

Видео финала ЛЧ-2020 "ПСЖ" — "Бавария":

Кто фаворит

В букмекерских конторах явный фаворит матча немецкий клуб. Котировки "Пари-Матч" на игру: победа "Баварии" — 1.82, ничья — 4.50, победа "ПСЖ" — 3.75.

Что касается выхода в четвертьфинал, то ситуация такая: "Бавария" — 1.19, "ПСЖ" — 5.10.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.