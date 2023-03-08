"Тоттенхэм" - "Милан": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первый поединок выиграл "Милан"

В среду, 8 марта, продолжится плей-офф Лиги чемпионов. В Лондоне встречаются "Тоттенхэм" и "Милан" во втором поединке 1/8 финала.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи "Тоттенхэм" — "Милан" с видеоповторами голов.

В параллельном поединке играют "Бавария" и "Пари Сен-Жермен".

Первый матч

Три недели назад на "Сан-Сиро" "Милан" отпраздновал победу со счетом — 1:0.

История встреч

В Лиге чемпионов, если не считать этот сезон, команды пересекались лишь однажды и тоже в 1/8 финала. В ЛЧ-2010/11 "Тоттенхэм" прошел дальше — 1:0 и 0:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит этой встречи английский клуб. Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,95. В то же время коэффициент на победу итальянцев — 4,20, на ничью — 3,70. А вот шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов выше у "Милана" — коэффициент 1,59 против 2,46 за "Тоттенхэм".

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.

Ранее завершились два матча 1/8 финала. "Челси" обыграл "Боруссию" Д, а "Бенфика" разгромила "Брюгге".