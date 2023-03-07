"Баварія" — "ПСЖ": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Першу гру виграла "Баварія"

Суперматч у Лізі чемпіонів пройде у Мюнхені 8 березня. Зустрічаються "Баварія" та "Парі Сен-Жермен" у 1/8 фіналу турніру.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову трансляцію матчу "Баварія" — "ПСЖ" з відеоповторами голів.

Перший матч

У Парижі з Мессі, Неймаром та Мбаппе у складі "ПСЖ" виглядав досить мляво. Німці виграли завдяки голу Комана – 1:0.

Історія зустрічей

Без урахування протистояння цього сезону, у Лізі чемпіонів команди провели між собою 11 матчів. 6 перемог у "ПСЖ", 5 — у "Баварії". Різниця м’ячів – 15:15.

Відео фіналу ЛЧ-2020 "ПСЖ" — "Баварія":

Хто фаворит

У букмекерських конторах очевидний фаворит матчу німецький клуб. Котирування "Парі-Матч" на гру: перемога "Баварії" — 1.82, нічия — 4.50, перемога "ПСЖ" — 3.75.

Щодо виходу до чвертьфіналу, то ситуація така: "Баварія" — 1.19, "ПСЖ" — 5.10.

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.