"Тоттенгем" — "Мілан": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок виграв "Мілан"

У середу, 8 березня, продовжиться плей-офф Ліги чемпіонів. У Лондоні зустрічаються "Тоттенгем" та "Мілан" у другому поєдинку 1/8 фіналу.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі "Тоттенхем" — "Мілан" із відеоповторами голів.

У паралельному поєдинку грають "Баварія" та "Парі Сен-Жермен".

Перший матч

Три тижні тому на "Сан-Сіро" "Мілан" відсвяткував перемогу з рахунком — 1:0.

Історія зустрічей

У Лізі чемпіонів, якщо не брати до уваги цей сезон, команди перетиналися лише одного разу і теж у 1/8 фіналу. У ЛЧ-2010/11 "Тоттенхем" пройшов далі — 1:0 та 0:0.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворит цієї зустрічі британський клуб. Перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1,95. Водночас коефіцієнт на перемогу італійців – 4,20, на нічию – 3,70. А ось шанси на вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вищі у "Мілана" — коефіцієнт 1,59 проти 2,46 за "Тоттенгем".

Де дивитись

Ексклюзивними трансляторами Ліги чемпіонів на території України є компанії Megogo та Volia TV.

Раніше завершилися два матчі 1/8 фіналу. "Челсі" обіграв "Боруссію" Д, а "Бенфіка" розгромила "Брюгге".