"Тоттенгем" — "Мілан": букмекери спантеличили прогнозом на матч Ліги чемпіонів

Аналітики оцінили шанси команд

У середу, 8 березня, "Мілан", команда U-19 якого вибила українських "Рух" U-19 з єврокубків, поведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського "Тоттенгема". "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Тоттенгем" — "Мілан".

На думку букмекерів, шанси на успіх у грі-відповіді в англійців більші, проте вийде до чвертьфіналу саме "Мілан". Про це повідомляє "Парі-Матч".

Перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1,87-1,95. Водночас перемога "Россонері" та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,80-4,20 та 3,50-3,70 відповідно. Примітно, що шанси на вихід до 1/4 фіналу ЛЧ вищі у "Мілана" — коефіцієнт 1,59 проти 2,46 за "Тоттенгем".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Тоттенгем" — "Мілан" (основний час)

Парі-Матч: (перемога "Тоттенгема" 1,91 — нічия 3,65 — перемога "Мілана" 4,20)

William Hill: (1,95 — 3,50 — 3,80)

Bwin: (1,87 — 3,70 — 3,90)

Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ "Тоттенгем" — "Мілан" пройде в Англії. Раніше "Телеграф" розповідав, де дивитися цю гру в режимі онлайн. Нагадаємо, перша зустріч між командами завершилася мінімальною перемогою італійців із рахунком 1:0.