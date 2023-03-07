"Тоттенхэм" - "Милан": букмекеры озадачили прогнозом на матч Лиги чемпионов

Аналитики оценили шансы команд

В среду, 8 марта, "Милан", команда U-19 которого выбила украинских "Рух" U-19 из еврокубков, поведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Тоттенхэма". "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" — "Милан".

По мнению букмекеров, шансы на успех в ответной игре у англичан больше, однако выйдет в четвертьфинал именно "Милан". Об этом сообщает "Пари-Матч".

Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,87-1,95. В то же время победа "Россонери" и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,80-4,20 и 3,50-3,70 соответственно. Примечательно, что шансы на выход в 1/4 финала ЛЧ выше у "Милана" — коэффициент 1,59 против 2,46 за "Тоттенхэм".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Милан" (основное время)

Пари-Матч: (победа "Тоттенхэма" 1,91 — ничья 3,65 — победа "Милана" 4,20)

William Hill: (1,95 — 3,50 — 3,80)

Bwin: (1,87 — 3,70 — 3,90)

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Тоттенхэм" — "Милан" пройдет в Англии. Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотреть эту игру в режиме онлайн. Напомним, первая встреча между командами завершилась минимальной победой итальянцев со счетом 1:0.