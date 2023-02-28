Сказка закончилась: "Рух" на последних минутах проиграл "Милану" в еврокубке (видео)

Украинский клуб попрощался с еврокубком

Во вторник, 28 февраля, "Рух" U-19 уступил "Милану" U-19 в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2022/23. Перед этим львовский клуб прошел миланский "Интер".

Об этом сообщает пресс-служба "Руха" в Instagram. Поединок, который состоялся в Милане на стадионе "Висмара", завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече записал на свой счет Кевин Дзероли, который на 85-й минуте игры головой переправил мяч в сетку ворот гостей. Голевую передачу отдал Бакуне. Отметим, "Рух" при счете 0:0 сумел забить гол в ворота "Милана", однако взятие ворот было отменено из-за спорного офсайда. К слову, на матчах Юношеской лиги УЕФА нет системы VAR.

Видеообзор матча "Рух" U-19 — "Милан" U-19:

Напомним, взрослая команда "Милана" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов и уже успела победить "Тоттенхэм" (1:0) в первом матче на этой стадии турнира.

Главная команда "Руха" выступает в высшем дивизионе чемпионата Украины (УПЛ). По итогам половины сезона львовяне располагаются в зоне вылета.