Украинский клуб прошел "Интер" в плей-офф еврокубка

Еврокубки вернулись после зимнего перерыва

В среду, 8 февраля, львовский "Рух" U-19 прошел миланский "Интер" в стыковом раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона 2022/23. Ранее "динамовец" прославился в этом турнире благодаря бегству от главного арбитра.

Матч прошел в польском городе Сталева-Воля на стадионе "Сталь Сталева-Воля" и завершился победой украинского клуба в серии после матчевых пенальти. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. В основное время команды обменялись голами — 1:1 (4:3 по пенальти).

За львовян в первом тайме отличился Панченко, а за "Интер" во второй половине встречи забил Эспозито. Для определения победителя команды пробили по шесть пенальти. Решающий 11-метровый удар на счету Виталия Романа.

"Рух" U-19 (Львов, Украина) — "Интер" U-19 (Милан, Италия) — 1:1 (1:0) — пенальти 4:3.

Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52.

Предупреждение: Холод, 56; Русяк, 80; Подгурский, 90; Сопуга, 90+3.

"Рух" U-19: Герета (Вановский, 90+2), Роман, Холод, Слюбик, Китела, Подгурский (кап.), Сапуга, Столярчук, Добрянский (Касарда, 68), Русяк, Панченко (Квас, 81).

Ранее сообщалось, что "Динамо" нацелилось на игрока сборной Румынии.

Напомним, форвард сборной Украины побил россиянина в Турции.