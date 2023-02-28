Казка закінчилася: "Рух" на останніх хвилинах програв "Мілану" у єврокубку (відео)

Український клуб попрощався з єврокубком

У вівторок, 28 лютого, "Рух" U-19 поступився "Мілану" U-19 у матчі 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2022/23. Перед цим львівський клуб пройшов міланський "Інтер".

Про це повідомляє пресслужба "Руху" в Instagram. Поєдинок, що відбувся у Мілані на стадіоні "Вісмара", завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок Кевін Дзеролі, який на 85-й хвилині гри головою переправив м’яч у сітку воріт гостей. Гольову передачу віддав Бакуне. Зазначимо, "Рух" при рахунку 0:0 зумів забити гол у ворота "Мілана", проте взяття воріт було скасовано через спірний офсайд. До слова, на матчах Юнацької ліги УЄФА немає системи VAR.

Відеоогляд матчу "Рух" U-19 — "Мілан" U-19:\

Нагадаємо, доросла команда "Мілана" вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вже встигла перемогти "Тоттенгем" (1:0) у першому матчі на цій стадії турніру.

Головна команда "Руху" виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату України (УПЛ). За підсумками половини сезону львів’яни розташовуються у зоні вильоту.