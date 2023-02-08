Український клуб пройшов "Інтер" у плей-офф єврокубка

Єврокубки повернулися після зимової перерви

У середу, 8 лютого, львівський "Рух" U-19 пройшов міланський "Інтер" у раунді плей-офф Юнацької ліги УЄФА сезону 2022/23. Раніше "динамівець" прославився у цьому турнірі завдяки втечі від головного арбітра.

Матч пройшов у польському місті Стальова Воля на стадіоні "Сталь Стальова-Воля" та завершився перемогою українського клубу в серії після матчевих пенальті. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. В основний час команди обмінялися голами — 1:1 (4:3 за пенальті).

За львів’ян у першому таймі відзначився Панченко, а за "Інтер" у другій половині зустрічі забив Еспозіто. Для визначення переможця команди пробили по шість пенальті. Вирішальний 11-метровий удар на рахунку Віталія Романа.

"Рух" U-19 (Львів, Україна) — "Інтер" U-19 (Мілан, Італія) — 1:1 (1:0) — пенальті 4:3.

Голи: Панченко, 30 – Еспозіто, 52.

Попередження : Холод, 56; Русяк, 80; Підгурський, 90; Переляк, 90+3.

"Рух" U-19 : Герета (Вановський, 90+2), Роман, Холод, Слюбік, Кітела, Підгурський (кап.), Сапуга, Столярчук, Добрянський (Касарда, 68), Русяк, Панченко (Квас, 81).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" націлилося на гравця збірної Румунії.

Нагадаємо, форвард збірної України побив росіянина у Туреччині.