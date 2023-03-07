"Тоттенхэм" - "Милан": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Англичане попытаются взять реванш

В среду, 8 марта, "Милан", юношеская команда которого выбила львовский "Рух" из Юношеской лиги УЕФА, проведет ответный гостевой поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "Тоттенхэма". "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" — "Милан".

В прямом эфире в Украине ответный матч покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответный матч первого раунда плей-офф ЛЧ "Тоттенхэм" — "Милан" состоится в Лондоне на "Тоттенхэм Стэдиум", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте будут оперативно доступны видео голов, а также лучшие моменты встречи. Отметим, первая игра, которая состоялась в Милане, завершилась минимальной победой итальянцев со счетом 1:0. Единственный гол в том поединке оформил Браим Диас.

Ранее сообщалось, что легенда "Милана" и сборной Украины Андрей Шевченко получил престижную награду в Италии.

Напомним, в Италии извинились перед "Миланом" за "кражу" гола в матче против "Специи" Виктора Коваленко.