Мбаппе подарував футболку супернику, у якого померла дочка

Лідер "ПСЖ" підтримав гравця "Нанта"

У 26-му турі чемпіонату Франції "Парі Сен-Жермен" зустрічався з "Нантом". У складі гостей зіграв Ігнатіус Ганаго, у якого місяць тому сталася страшна трагедія. Він втратив дочку.

Дочці Ганаго було лише п’ять років, вона тяжко хворіла та померла на початку лютого цього року. Ігнатіус дізнався, що дівчинці стало гірше, і одразу ж вилетів до Камеруну, на батьківщину, щоб підтримати дитину. Через це він навіть пропустив матч проти "Ювентуса" у Лізі Європи. Але 23-річний форвард "Нанта" не встиг – його дочка померла, коли він перебував на половині шляху додому, повідомляє сайт Kick.

"ПСЖ" обіграв "Нант" — 4:2, а Кіліан Мбаппе встановив історичне досягнення — побив рекорд результативності клубу. Після зустрічі Мбаппе не поспішав у роздягальню, він дочекався Ганаго у підтрибунному приміщенні. Кіліан віддав Ігнатіусу Ганаго футболку, в якій побив рекорд і забив 201 м’яч за "Парі Сен-Жермен".

Раніше була інформація, що форварда "ПСЖ" Ліонеля Мессі можуть запросити до Саудівської Аравії. "Аль-Хілаль" готовий платити аргентинцю 300 млн доларів.