Мбаппе подарував футболку супернику, у якого померла дочка
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Лідер "ПСЖ" підтримав гравця "Нанта"
У 26-му турі чемпіонату Франції "Парі Сен-Жермен" зустрічався з "Нантом". У складі гостей зіграв Ігнатіус Ганаго, у якого місяць тому сталася страшна трагедія. Він втратив дочку.
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Дочці Ганаго було лише п’ять років, вона тяжко хворіла та померла на початку лютого цього року. Ігнатіус дізнався, що дівчинці стало гірше, і одразу ж вилетів до Камеруну, на батьківщину, щоб підтримати дитину. Через це він навіть пропустив матч проти "Ювентуса" у Лізі Європи. Але 23-річний форвард "Нанта" не встиг – його дочка померла, коли він перебував на половині шляху додому, повідомляє сайт Kick.
"ПСЖ" обіграв "Нант" — 4:2, а Кіліан Мбаппе встановив історичне досягнення — побив рекорд результативності клубу. Після зустрічі Мбаппе не поспішав у роздягальню, він дочекався Ганаго у підтрибунному приміщенні. Кіліан віддав Ігнатіусу Ганаго футболку, в якій побив рекорд і забив 201 м’яч за "Парі Сен-Жермен".
Раніше була інформація, що форварда "ПСЖ" Ліонеля Мессі можуть запросити до Саудівської Аравії. "Аль-Хілаль" готовий платити аргентинцю 300 млн доларів.