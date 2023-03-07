Петраков викликав до збірної футболістів із чемпіонату росії

Українець працюватиме з гравцями з рф

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков, який працює з цією командою з середини січня, назвав список футболістів з іноземних клубів, викликаних на збір перед матчем кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Туреччини.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Вірменії. У списку є гравці, які виступають у чемпіонаті росії.

Відразу четверо гравців були викликані з рф: Наїр Тікнізян ("Локомотив"), Хорен Байрамаян ("Ростов") Едуард Сперцян ("Краснодар") та Георгій Арутюнян ("Краснодар-2"). Примітно, що Тикнізян має російський паспорт. Він навіть виступав за молодіжну та юнацьку збірні рф.

Гра Вірменія – Туреччина відбудеться 25 березня у Єревані.

Нагадаємо, Петраков за роботу з командою Вірменії отримуватиме втричі більше, ніж у збірній України. Цікаво, що за інформацією відомого спортивного журналіста Віктора Вацка, Олександр вибирав склад збірної України на матч відбору на Євро-2024 з Англією (26 березня). До речі, нещодавно було опубліковано заявку нашої команди на цю зустріч.