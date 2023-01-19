Петракову дали величезну зарплату у Вірменії: утричі більше, ніж у збірній України

Тренер отримуватиме близько півмільйона євро на рік

Нещодавно український фахівець Олександр Петраков став головним тренером збірної Вірменії. Він намагатиметься вивести команду на чемпіонат Європи 2024 року.

Місцевий журналіст Роберт Маркосян порівняв заробітки Петракова із його попередником Хоакіном Капарросом.

"Казали, що Капаррос отримував близько мільйона євро на рік. У Петракова такої великої суми точно не буде. Думаю, там 500-600 тисяч на рік", — сказав Маркосян у коментарі ВЗБІРНА.

Раніше були чутки, що у збірній України Олександр Васильович отримував приблизно від 120 до 200 тисяч євро на рік. Тобто вірмени запропонували йому зарплату втричі більшу, ніж була.

Нагадаємо, що Олександр Петраков очолював національну, молодіжну U20 та юнацькі збірні України. З національною командою України він був за крок від поїздки на ЧС-2022, але програв стиковий матч Уельсу.

Головним досягненням 65-річного спеціаліста є перемога на молодіжному чемпіонаті світу (U-20) у 2019 році. Він також виводив українську молодіжку на ЧС-2015 та юнацькі збірні – на Євро-2014 та 2018. На Євро-2018 дійшов до півфіналу.