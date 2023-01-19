Петракову дали громадную зарплату в Армении: в три раза больше, чем в сборной Украины

Тренер будет получать около полумиллиона евро в год

Недавно украинский специалист Александр Петраков стал главным тренером сборной Армении. Он попытается вывести команду на чемпионат Европы 2024 года.

Местный журналист Роберт Маркосян сравнил заработки Петракова с его предшественником Хоакином Капарросом.

"Говорили, что Капаррос получал около миллиона евро в год. У Петракова такой большой суммы точно не будет. Думаю, там 500-600 тысяч в год", – сказал Маркосян в комментарии ВЗБІРНА.

Ранее были слухи, что в сборной Украины Александр Васильевич получал примерно от 120 до 200 тысяч евро в год. То есть, армяне предложили ему зарплату в три раза больше, чем была.

Напомним, что Александр Петраков возглавлял национальную, молодежную U20 и юношеские сборные Украины. С национальной командой Украины он был в шаге от поездки на ЧМ-2022, но проиграл стыковой матч Уэльсу.

Главным достижением 65-летнего специалиста является победа на молодежном чемпионате мира (U-20) в 2019 году. Он также выводил украинскую молодежку на ЧМ-2015 и юношеские сборные — на Евро-2014 и 2018. На Евро-2018 дошел до полуфинала.