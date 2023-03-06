Україна назвала склад на Англію: кого вибрав Ротань

Наша команда 26 березня зіграє матч кваліфікації Євро-2024.

Руслан Ротань нещодавно був призначений виконувачем обов’язків головного тренера збірної України. Тепер він назвав список із 26 гравців, які готуватимуться до відбірного матчу Євро-2024 проти Англії.

Крім основного складу Ротань також назвав резервістів, які можуть за потреби посилити команду, повідомляє УАФ.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — "Шахтар").

Захисники: Олександр Караваєв ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Віталій Міколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік", Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Євген Коноплянка ("Краковія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1").

Резервний список

Воротарі: Андрій П’ятов ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Олександрія").

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назаріна (всі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1"), Денис Мірошниченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Національна команда розпочне свій збір 20 березня у Лондоні. Матч проти Англії відбудеться 26 березня на "Уемблі".

Раніше призначення Ротаня в національну команду розкритикував Мирон Маркевич. Нагадаємо, ФІФА випадково розсекретило ім’я нового головного тренера збірної України, опублікувавши результати голосування премії The Best FIFA Awards.