Маркевич розкритикував призначення нового тренера збірної України

Досвідчений фахівець не розуміє цього призначення

Відомий український тренер Мирон Маркевич "пройшовся" по призначенню Руслана Ротаня до збірної України через посади спеціаліста у молодіжній команді та "Олександрії".

Відповідне інтерв’ю Маркевича доступне на ukrfootball.ua. Мирон Богданович зазначив, що Ротаню слід було щільно зайнятися "молодіжкою".

"Я не думаю, що Ротаню потрібно було приймати національну збірну Треба займатися молодіжкою серйозно. Я вважаю, що це основне для нас змагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли в фінальну частину Євро U-21. В Олександрії також люди на щось розраховують.

Не знаю всіх обставин, мене то не цікавить. То неправильно взагалі, ні в якому сенсі. Я розумію, що він хлопець добросовісний. Не потрібно було йому то пропонувати", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, у березні збірна України розпочне свій шлях на Євро-2024 матчем проти команди Англії. Влітку головну команду країни повинен прийняти Сергій Ребров, який зараз очолює "Аль-Айн" з ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер збірної України Олександр Петраков очолив команду Вірменії.