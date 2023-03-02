Маркевич раскритиковал назначение нового тренера в сборную Украины

Опытный специалист не понимает данного назначения

Известный украинский тренер Мирон Маркевич "прошелся" по назначению Руслана Ротаня в сборную Украины из-за должностей специалиста в молодежной команде и "Александрии".

Соответствующее интервью Маркевича доступно на ukrfootball.ua. Мирон Богданович отметил, что Ротаню следовало плотно заняться "молодежкой".

"Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать национальную сборную. Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В "Александрии" тоже люди на что-то рассчитывают.

Не знаю всех обстоятельств, меня это не интересует. Это неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать", – сказал Маркевич.

Напомним, в марте сборная Украины начнет свой путь на Евро-2024 матчем против команды Англии. Летом главную команду страны должен принять Сергей Ребров, который н данный момент возглавляет "Аль-Айн" из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Украины Александр Петраков возглавил команду Армении.