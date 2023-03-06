Украина назвала состав на Англию: кого выбрал Ротань
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Наша команда 26 марта сыграет матч квалификации Евро-2024
Руслан Ротань недавно был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Теперь он назвал список из 26 игроков, которые будут готовиться к отборочному матчу Евро-2024 против Англии.
Кроме основного состава Ротань также назвал резервистов, которые могут при надобности усилить команду, сообщает УАФ.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба — "Шахтер").
Защитники: Александр Караваев ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба — "Днепр-1").
Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик", Франция), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия", Польша).
Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1").
Резервный список
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия").
Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба — "Динамо"), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все — "Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).
Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Матч против Англии состоится 26 марта на "Уэмбли".
Ранее назначение Ротаня в национальную команду раскритиковал Мирон Маркевич. Напомним, ФИФА случайно рассекретило имя нового главного тренера сборной Украины, опубликовав результаты голосования премии The Best FIFA Awards.