"А че с улицы не взять?": Леоненко в шоке от назначения Ротаня в сборную Украины (видео)

Ротань одновременно работает в трех командах, включая главную сборную страны

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал решение о назначении Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

Соответствующий комментарий Леоненко доступен на его YouTube-канале. Виктор считает, что у Ротаня мало опыта для работы с национальной командой.

"Я уже давно в шоке от этих решений по поводу тренеров. Только у нас может такое быть. Скоро играть, а у нас нет тренера. Сейчас вдруг назначили Ротаня, он выкопал Коноплянку. А че с улицы не взять? Я уже устал говорить, что в сборную люди должны попадать, а у нас просто берут. В нашей сборной были уже все.

Ротань реально еще ничего не доказал. Он хороший футболист и нормальный парень, но почему в сборную? Давайте еще с улицы кого-то возьмем. Человек три команды тренирует, он уже Лобановского превзошел. Когда такое происходит, не ждите хорошего результата, может быть только случайность", – заявил Леоненко.

Ранее назначение Ротаня в национальную команду раскритиковал Мирон Маркевич.

Напомним, уже в марте нашей команде предстоит провести выездной матч против команды Англии.