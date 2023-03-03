"А чого з вулиці не взяти?": Леоненко в шоці від призначення Ротаня у збірну України (відео)

Ротань одночасно працює у трьох командах, включаючи головну збірну країни

Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував рішення про призначення Руслана Ротаня виконувачем обов’язків головного тренера збірної України.

Відповідний коментар Леоненка доступний на його YouTube-каналі. Віктор вважає, що у Ротаня мало досвіду для роботи з національною командою.

"Я вже давно шокований цими рішеннями з приводу тренерів. Тільки у нас може таке бути. Скоро грати, а у нас немає тренера. Зараз раптом призначили Ротаня, він викопав Коноплянку. А чого з вулиці не взяти? Я вже втомився говорити, що у збірну люди повинні потрапляти, а у нас просто беруть, у нашій збірній були вже всі.

Ротань ще нічого не довів. Він добрий футболіст і нормальний хлопець, але чомусь до збірної? Давайте ще з вулиці візьмемо когось. Чоловік три команди тренує, він уже Лобановського перевершив. Коли таке відбувається, не чекайте на хороший результат, може бути лише випадковість", – заявив Леоненко.

Раніше призначення Ротаня в національну команду розкритикував Мирон Маркевич.

Нагадаємо, вже в березні наша команда має провести виїзний матч проти команди Англії.