"Тоттенгем" — "Мілан": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Англійці спробують взяти реванш

У середу, 8 березня, "Мілан", юнацька команда якого вибила львівський "Рух" з Юнацької ліги УЄФА, проведе гостьову гру-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "Тоттенгема". "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Тоттенгем" — "Мілан".

У прямому ефірі в Україні матч-відповідь покажуть Volia TV і "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч-відповідь першого раунду плей-офф ЛЧ "Тоттенгем" — "Мілан" відбудеться в Лондоні на "Тоттенгем Стедіум", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті будуть оперативно доступні відео голів, а також найкращі моменти зустрічі. Зазначимо, перша гра, що відбулася у Мілані, завершилася мінімальною перемогою італійців із рахунком 1:0. Єдиний гол у тому поєдинку оформив Браїм Діас.

Раніше повідомлялося, що легенда "Мілана" та збірної України Андрій Шевченко отримав престижну нагороду в Італії.

Нагадаємо, в Італії вибачилися перед "Міланом" за "крадіжку" гола у матчі проти "Спеції" Віктора Коваленка.